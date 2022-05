Garmisch-Partenkirchen Wegen Unwetter: Tunnel mit Autos mit Wasser zugelaufen

Wegen eines Unwetters ist ein Tunnel bei Saulgrub im Landkreis Garmisch-Partenkirchen am späten Donnerstagabend komplett mit Wasser zugelaufen. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Freitag sagte. Bevor der Tunnel an der Bundesstraße 23 mit Wasser zulief, konnten die Menschen in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Autos standen aber in dem mit Wasser gefüllten Tunnel. Bereits in der Nacht hätten Taucher versucht, in den Tunnel zu schwimmen, hätten das aber wegen der Dunkelheit nicht geschafft.

dpa