Wetter Wegen Wintereinbruchs droht Bahnchaos Wegen des angekündigten starken Schneefalls zum Wochenende droht Bahnreisenden im Freistaat ein Verkehrschaos. „Ab Freitagabend sind in Bayern Beeinträchtigungen im Bahnverkehr aufgrund Wintereinbruch möglich", warnte die Deutsche Bahn vorab auf Anzeigen an den Bahnhöfen etwa in München. „Bitte informieren Sie sich vorab." Online kündigte das Unternehmen eine ganze Palette möglicherweise betroffener Strecken an und versprach: „Wir werden Sie laufend informieren." Fahrgäste sollten sich demnach vor Reiseantritt über ihre Verbindung auf bahn.de, über die App DB Navigator oder bei der kostenpflichtigen telefonischen Reiseauskunft informieren.

Mail an die Redaktion Ein Hinweis auf verspätete und ausgefallene Züge steht auf einer Informationstafel der Bahn. Foto: Lino Mirgeler/Archiv

München.Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes fällt am Wochenende in den Staulagen der Alpen rund ein halber Meter Schnee, im angrenzenden Alpenvorland und in höheren Lagen rechnen die Meteorologen mit etwa 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee.