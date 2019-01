Fussball Wegweisender Rückrundenstart für FC Augsburg Der FC Augsburg startet heute gleich mit einer wegweisenden Aufgabe in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga.

Manuel Baum, der Trainer von Augsburg, vor einem Spiel im Stadion. Foto: Tobias Hase/Archiv

Augsburg.Nach einer enttäuschenden Hinserie will die Mannschaft von Trainer Manuel Baum Gegner Fortuna Düsseldorf im Abstiegskampf nicht davonziehen lassen. Mit 15 Punkten liegen die Augsburger drei Zähler hinter dem Aufsteiger aus dem Rheinland. Trainer Baum will erst am Spieltag das Geheimnis lüften, wer im Tor der Augsburger steht.

Noch einen Tag länger Winterpause hat der 1. FC Nürnberg. Der fränkische Aufsteiger empfangt am Sonntag (15.30 Uhr) die in der Hinrunde überraschend starke Mannschaft von Hertha BSC.