Kriminalität Weiden: Frau ist ertrunken Eine Spaziergängerin entdeckte die leblose Frau am Freitag in einem Wasserkanal. Nun steht das Ergebnis der Obduktion fest.

Mail an die Redaktion Eine Spaziergängerin machte in Weiden eine grausige Entdeckung Foto: Patrick Pleul/picture alliance / Patrick Pleul

Weiden.Im Fall einer am Freitag in Weiden tot aus einem Wasserkanal geborgenen Frau hat die Polizei am Sonntag das Obduktionsergebnis bekanntgegeben. Demnach ist die Frau ertrunken.

Am Freitagnachmittag um 14.34 Uhr hatte eine Spaziergängerin über den Notruf die Polizei alarmiert, weil sie in einem Wasserkanal an der Albrecht-Dürer-Straße eine leblose Person gesehen hatte. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Person durch die alarmierten Rettungskräfte geborgen, der Notarzt konnte aber nur noch den Tod der 50-jährigen Frau feststellen.

Die Kriminalpolizei Weiden übernahm daraufhin die Ermittlungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Weiden wurde eine Obduktion der 50-Jährigen angeordnet. „Im Ergebnis ist von einem Ertrinkungstod auszugehen“, teilte die Polizei nun am Sonntag mit. Hinweise auf ein etwaiges Verschulden Dritter hätten sich nicht nicht ergeben.