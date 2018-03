Tiere Weiden: Katze in Motorraum eingeklemmt Blinder Passagier im Auto: Erst in einer Werkstatt konnte die Katze, die in den Keilriemen geraten war, befreit werden.

Mail an die Redaktion Eine Katze saß in Weiden im Motorraum eines Wagens fest. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Weiden.Katzen haben sieben Leben, heißt es im Volksmund – und diesem Sprichwort hat ein Kätzchen in Weiden alle Ehre gemacht. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte sich das Tier ein geschütztes Plätzchen gesucht – ausgerechnet im Motorraum eines Wagens. Als die 51-jährige Autobesitzerin losfuhr, geriet das Tier mit der Pfote in den Keilriemen und konnte sich nicht mehr befreien. Ein Mann „bemerkte sofort, dass aus dem Fahrzeug der Dame ein Schwanz als auch ein Bein heraushingen“, hieß es im Polizeibericht.

Vergeblich versuchte der Mann am Dienstag, die Autofahrerin auf den blinden Passagier aufmerksam zu machen. Diese bemerkte den Angaben nach aber ein seltsames Fahrgeräusch und hielt an. Sie und der Mann konnten das Kätzchen aber nicht befreien. Dazu musste der Wagen erst in eine Autowerkstatt abgeschleppt werden, wo der Keilriemen samt Unglückstier ausgebaut wurde. Die Katze sei zu einem Tierarzt gebracht worden und werde dort wieder aufgepäppelt, betonten die Beamten. Sie werde ihren unkonventionellen Ausflug definitiv überleben. (dpa)

