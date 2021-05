Anzeige

Kriminalität Weiden: Tote Frau gefunden In der Nordoberpfalz entdeckte eine Spaziergängerin eine leblose Person in einem Wasserkanal. Die Polizei ermittelt.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Spaziergängerin machte in Weiden eine grausige Entdeckung Foto: Patrick Pleul/picture alliance / Patrick Pleul

Weiden.Wie das Polizeipräsidium der Oberpfalz am frühen Abend mitteilte, wurde am Freitagnachmittag im Stadtgebiet von Weiden in der Oberpfalz eine leblose Person in einem Wasserkanal gesichtet. Sie konnte nach Angaben der Beamten nur noch tot geborgen werden.

„Durch eine Spaziergängerin wurde der Polizei über Notruf um 14:34 Uhr mitgeteilt, dass eine leblose Person in einem Wasserkanal an der Albrecht-Dürer-Straße gesehen wurde. Durch die alarmierten Rettungskräfte wurde die Person geborgen, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen“, heißt es in der Mitteilung der Beamten.

„Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Weiden wurde eine Obduktion der 50-jährigen Frau angeordnet. Die Ermittlungen zu den Umständen des Todes wurden von der Kriminalpolizei Weiden übernommen“, so die Polizei.