Skifahrerin Weidle mit großen Zielen: „Erster Sieg steht noch an“

Deutschlands beste Abfahrerin Kira Weidle startet mit hohen Erwartungen in ihre neue Weltcup-Saison. „Der erste Sieg steht immer noch an. Das ist immer noch das große Ziel“, sagte die 26 Jahre alte Starnbergerin vor der ersten Abfahrt des Winters in Lake Louise am Freitag (20.00 Uhr/Sportschau.de und Eurosport). Viermal fuhr die Speed-Spezialistin in ihrer Karriere bislang auf einen Podestplatz. Platz zwei im vergangenen Winter in Zauchensee war das beste Ergebnis.

dpa