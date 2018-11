Umwelt Weihnachten mal nachhaltig Geschenkestapel und überquellende Mülltonnen nach den Festtagen? Wir geben Tipps, wie ein „grünes“ Weihnachtsfest gelingt.

Von Louisa Knobloch

Merken

In großen Plantagen werden die Nordmann-Tannen gespritzt und gedüngt. Besser ist ein Baum aus ökologischer Erzeugung oder aus heimischer Waldpflege.

Christbaum: Besser Öko-Fichte als Nordmann-Tanne aus der Plantage

Regensburg.Ein Christbaum ist vor allem für Familien an Weihnachten ein Muss. In den meisten deutschen Wohnzimmern steht mittlerweile eine Nordmann-Tanne. Die stammt ursprünglich aus dem Kaukasus und wird hierzulande auf großen Christbaum-Plantagen angebaut. Dabei werden Insektizide, Unkrautvernichter und mineralische Dünger eingesetzt, sagt Waldexperte Dr. Rudolf Fenner von der Umweltschutzorganisation „Robin Wood“. Er appelliert an die Verbraucher, einen Christbaum aus ökologischem Anbau zu kaufen. Diese erkennt man an Siegeln wie Naturland, Bioland, Demeter oder FSC (Forest Stewardship Council). „Die Biodiversität sollte nicht eingeschränkt werden, nur damit die Weihnachtsbäume schön aussehen“, sagt Fenner. „Robin Wood“ gibt jedes Jahr eine Liste mit Verkaufsstellen im gesamten Bundesgebiet heraus. Tiefer in die Tasche greifen als für einen Plantagen-Christbaum müsse man für einen Ökobaum nicht, sagt Fenner. „Die Preisspanne ist fast identisch.“

### ### ######### ### #########-####### ########, ##### ##### #####:

#####: #######, #### #### ########### ##### ########### ### ####

## ### ########## ##### ### ###### ######## ### ########### ### ### #####. „### ##### #### ####### ####### ########### ### #### ########### ######## ######“, #### ###### ########, ### #### #### ########### ## ###### ### ### ##### ############## ######### ###. ## ######### ##### ### ############## #### ### ##### ###-######### ### ### ######.

##### ### ####:

„### ### ##### ## ### ########## ##### ### ##### ####### #### ### – ## #### ### #### ### ##### ### ################## ######, ##### ### ###-######## #####“, ###### ########. #### ############ ## #### #### #### ##### ####### ### ### ################# – #### ######### #### #### – ### #### ### ########## #######. ######## ######## ### ### ### ########### ######## ########### #### ### ### ############## ############## ### ####### ### ########### #############.

###### ## ### ######### ### #### ### ####### ### ######### ###############. ## ## #### ## ##### ########## ##### #######, #### ### ############# #### ### ####### #### ### #### ############## ####### ## #######.

### ### ###### ##### ##### ### ######, #### ## ##### ### ######### ### ############# #### ##########. „## #### ## ######## ##### #######“, #### ########. ### ###### ### ##### ####### ########### ## ###### ## ########## ####: ########, #########, #####, ###########, ###########, ######### #### ######é# #### ## #### ## ######## ###### ### ########## #####, ### ### ############## ### ### ###### ########-########.## ######. ### #####- ### ############# ###### ### #### ####### ### ### ###### „#### ##########“ ######, #### ###### ########. ### ### #### ### ############ ######### ##### ### ##### ### #### ###### #### ########, ####### ##### #### ### ######### ########### ### #### ######.

#### ########### ### ###### ##### ### ####.