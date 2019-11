Theater „Weihnachtsbäckerei“-Musical geht auf Tour Adventszeit ist Plätzchenzeit - und so lädt Liedermacher Rolf Zuckowski wieder in „Die Weihnachtsbäckerei“.

Merken

Mail an die Redaktion Der Musiker und Musikproduzent Rolf Zuckowski. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Landshut.Das gleichnamige Musical geht auf Tournee, Beginn ist heute (17.45 Uhr) im niederbayerischen Landshut.

Der 72-jährige Musiker will nach Angaben seiner Agentur bei der Premiere selbst dabei sein. Im vergangenen Jahr feierte das Musical von Regisseurin Carolin Spieß in Hamburg seine Uraufführung. Nun ist es wieder in 23 Städten zu sehen. Die Geschichte dreht sich um die Geschwister Jonas, Paul und Emily, die ohne ihre Eltern Weihnachtsplätzchen backen wollen.