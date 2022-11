Weihnachtszeit Weihnachtsbaum für den Münchner Marienplatz

Eine 25 Meter hohe Tanne soll den Marienplatz in München während der Vorweihnachtszeit zieren. Der 50 Jahre alte künftige Weihnachtsbaum ist am Mittwoch in Hohenpeißenberg im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau gefällt und verladen worden. Heute soll die sibirische Weißtanne in der Landeshauptstadt ankommen und aufgestellt werden. Auf dem Marienplatz wird am 21. November der Christkindlmarkt eröffnet.

dpa