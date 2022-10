Trockenheit Weinbauverband stellt Erntebilanz vor

Der Fränkische Weinbauverband gibt am Freitag (10.00 Uhr) Zahlen zur diesjährigen Weinernte bekannt. Die Winzerinnen und Winzer hatten heuer mit besonders großer Trockenheit zu kämpfen. Die Erntemenge in Franken könnte daher nicht ganz an frühere Jahrgänge heranreichen, prognostizierte der Weinbauverband zum Erntebeginn. Die abschließende Erntebilanz wird an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) im unterfränkischen Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) vorgestellt.

dpa