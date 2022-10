2. Bundesliga Weinzierl bejubelt ersten Sieg als „Club“-Coach

Markus Weinzierl hat seinen ersten Sieg mit dem 1. FC Nürnberg bejubelt. Eine Woche nach der Heimniederlage gegen Holstein Kiel konnte sich der am Spielfeldrand sehr engagiert coachende Fußball-Lehrer am Samstag über ein hart erkämpftes 1:0 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf freuen. Den Siegtreffer für den „Club“ erzielte vor 25.750 Zuschauern Angreifer Kwadwo Duah. Der Schweizer warf sich in der 47. Minute im Strafraum entschlossen in eine Hereingabe von Mittelfeldspieler Jens Castrop, die er mit dem rechten Fuß volley verwandelte.

dpa