2. Bundesliga Weinzierl warnt: Duah und Möller Daehli wackeln

Der 1. FC Nürnberg reist mit personellen Siegen und Respekt zum schweren Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga beim daheim in dieser Saison noch ungeschlagenen Aufstiegsanwärter 1. FC Heidenheim. „Man kennt die Heidenheimer. Sie sind sehr laufstark, sehr zweikampfstark, sehr mannorientiert. Sie können einen Gegner auffressen“, sagte Trainer Markus Weinzierl und erinnerte damit am Freitag ans Heimspiel, als die Heidenheimer mit 3:0 gewannen.

dpa