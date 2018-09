Wissenschaft Weißdorn ist Arzneipflanze des Jahres 2019 Der Weißdorn ist zur Arzneipflanze des Jahres 2019 gewählt worden. Die Pflanze aus der Familie der Rosengewächse werde seit vielen Jahrhunderten vor allem gegen Herz- und Kreislaufschwäche eingesetzt, sagte Tobias Niedenthal vom Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde am Mittwoch in Würzburg. Viele neue Studien rund um den Weißdorn (Crataegus) hätten nun gezeigt, dass die Pflanze wirklich eine Wirkung auf das Herz hat. „Der größte Vorteil ist, dass Nebenwirkungen fast nicht vorhanden und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten nicht bekannt sind.“

Würzburg.Seit 2016 ist der Weißdorn auch aufgrund der Unbedenklichkeit und der guten Verträglichkeit des Wirkstoffs von der deutschen Zulassungsbehörde als traditionelles pflanzliches Arzneimittel eingestuft. Weißdorn sei damit das einzige bekannte mild wirkende pflanzliche Mittel gegen Herzschwäche.

Für die heilende Wirkung werden die Blätter und Blüten genutzt und deren Wirkstoffe industriell extrahiert, also ausgelöst. Das könne man zwar auch selbst daheim machen, dann sei aber die Wirkung nicht garantiert, so Arzneimittel-Experte Niedenthal.

Weißdorn kommt in mehreren Hundert Arten weltweit vor. Zwei in Mitteleuropa wachsende sind als Grundlage für das pflanzliche Arzneimittel zugelassen. Die Pflanze blüht in aller Regel zwischen Mai und Juni üppig weiß.

Der Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde an der Universität Würzburg legt jedes Jahr eine andere anerkannte Heilpflanze fest. Damit soll die wissenschaftliche Bedeutung der Arzneipflanzen als wirksame Medizin stärker ins Bewusstsein gerückt werden.