Schifffahrt

Weiße Flotte eröffnet mit Konstanzoffiziell Saison

Die Weiße Flotte hat mit ihrer traditionellen Sternfahrt auf dem Bodensee am Wochenende offiziell die Saison eröffnet. Besatzungsmitglieder von sechs Schiffen der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen auf dem Bodensee tauschten am Samstagnachmittag auf dem See über den Bug Sektflaschen aus. Hunderte Passagiere sangen bei strahlendem Sonnenscheinschein unterstützt von Musikapellen „Die Fischerin vom Bodensee“. Die Sternbildung vor dem schweizerischen Romanshorn gelang in diesem Jahr auf dem ruhigen Wasser besonders gut.