Extremismus

„Weisse Wölfe Terrorcrew“: Freispruch vom Hauptvorwurf

Sie waren als harter Kern einer Untergruppe des rechtsextremen Trupps „Weisse Wölfe Terrorcrew“ (WWT) angeklagt. Vom Hauptvorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung hat das Landgericht Bamberg drei Männer und eine Frau aber freigesprochen. Es habe keine Nachweise gegeben, die eine Verurteilung in diesem Punkt gerechtfertigt hätten, sagte der Vorsitzende Richter am Freitag zur Begründung. Auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten in ihren Plädoyers Freispruch von diesem Vorwurf gefordert.