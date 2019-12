Kunst Weit mehr als Dürers Lehrer Eine Ausstellung in Nürnberg würdigt Michael Wolgemut zum 500. Todestag. Aus seiner Werkstatt stammen berühmte Gemälde.

Von Timo Lechner

Mail an die Redaktion Die Historiker Markus Huber (l.) und Benno Baumbauer stehen im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg vor Dürers Wolgemut-Porträt. Der vor 500 Jahren gestorbene Michael Wolgemut unterhielt eine der größten Künstlerwerkstätten der Spätgotik. Foto: Timo Lechner/epd

Nürnberg.Er war mehr als Dürers Lehrer. Der am 30. November 1519 in Nürnberg gestorbene Michael Wolgemut bildete nicht nur den berühmten Renaissance-Künstler aus, sondern unterhielt eine der größten und effektivsten Künstlerwerkstätten der Spätgotik. Sein Werk wird von 20. Dezember bis 22. März an mehreren Stätten in Nürnberg und in der Nachbarstadt Schwabach gezeigt.

Das bekannteste Porträt Wolgemuts stammt von seinem berühmtesten Schüler. Es hängt im Nürnberger Germanischen Nationalmuseum (GNM). „Er agierte weniger als herausragender Einzelkünstler, sondern vielmehr als Werkstattleiter, der verschiedene Gewerke unter sich vereinte und auf eine einheitliche Handschrift achtete“, erklärt Benno Baumbauer, Kurator der Ausstellung im GNM.

Wer innerhalb der Kunstproduktion der Spätgotik Tafelgemälde und Altäre, Glasfenster und anspruchsvolle Druckgrafik benötigte, der wandte sich unter anderem an Wolgemut. „Seine Werkstatt lieferte nicht nur hervorragende Qualität, sondern galt auch als zuverlässig“, ergänzt Markus Huber, Leiter der Sammlung Bauteile und historisches Bauwesen sowie Skulptur bis 1800 am GNM. Wolgemut sei ein „Player auf mitteleuropäischer Ebene“ gewesen, was den Kunstbetrieb seiner Zeit angeht.

Baumbauer und Huber sind sich einig, dass Albrecht Dürer nicht dieser Monolith der Kunst seiner Zeit geworden wäre, hätte er nicht Wolgemuts Schule genossen. Ziel der Ausstellung ist, Wolgemuts Werk aus dem Schattendasein Dürers zu befreien, der zwischen 1486 und 1489 in Wolgemuts Betrieb sein künstlerisches Handwerk lernte.

Wolgemut übernahm 1479 die Werkstatt seines Lehrers Hans Pleydenwurff, eines stark von der niederländischen Malerei und einem neuen Realismus beeinflussten Malers. Später ehelichte er dessen Witwe Barbara. Zusammen mit Stiefsohn Wilhelm Pleydenwurff gestaltete er in Nürnberg die 650 Holzschnitt-Illustrationen in der 1493 erschienenen „Schedelschen Weltchronik“, die als bedeutendste illustrierte, mit beweglichen Lettern gedruckte Inkunabel zwischen der Gutenberg-Bibel und dem frühen 16. Jahrhundert gilt. Gut erhaltene Exemplare des Werks erreichen bei Auktionen heute noch hohe sechsstellige Beträge.

Zur Schedelschen Weltchronik zeigen die Ausstellungsmacher in Nürnberg den erhaltenen Layoutband und eine Vorzeichnung im Albrecht-Dürer-Haus. Dazu Vorlagen und Übungsmaterial aus der Grafischen Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, die mit rund 2000 Handzeichnungen zu den größten ihrer Art gehört. Oft handelt es sich um eigene Entwürfe der Zeichner. Doch fertigten sie auch Kopien berühmter Werke anderer Künstler.

Die Ausstellung Orte: Ausstellungsorte in Nürnberg sind Albrecht-Dürer-Haus, Germanisches Nationalmuseum, Museum Tucherschloss, St. Lorenz, St. Sebald, Frauenkirche, St. Jakob und Friedenskirchen. In Schwabach ist die Stadtkirche der Ausstellungsort.

Dass Michael Wolgemut weit über Nürnberg hinaus Aufträge erhielt, davon zeugt unter anderem der Altar der Frauenkirche in Zwickau. In der Straubinger Basilika St. Jakob steht ein Altar, der im 16. Jahrhundert aus der einstigen Nürnberger Dominikanerkirche dorthin abgewandert ist.

Zuletzt hatte sogar der Schüler Dürer selbst den Meister beeinflusst, wie Markus Huber anhand des ebenfalls im GNM hängenden „Gedächtnisbilds der Anna Groß“ beschreibt, das Wolgemut um 1509 geschaffen hat und das den Trend zur Detailtreue Dürerscher Manier aufgreift.

