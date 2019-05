Natur Weiter Hochwassergefahr in der Region In Ostbayern steigen die Pegel: Kelheim ist derzeit am meisten betroffen. Doch auch in Regensburg spitzt sich die Lage zu.

Regensburg.Dauerregen mit teils gewitterartigem Starkregen – Tief Axel hat Bayern fest im Griff. Regenmengen zwischen 50 und 80 Litern pro Quadratmeter sorgen dafür, dass die Pegel der ostbayerischen Flüsse ansteigen. Derzeit ist die Lage in der Region aber noch ruhig.

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) geht davon aus, dass im Verlauf des heutigen Dienstag an der Donau in Kelheim mit einem Wasserstand von 4 Meter 60 die erste Meldestufe erreicht wird. Am Mittwoch könnte laut den Prognosen des HND sogar Meldestufe vier mit einem Pegelstand von rund sechs Metern erreicht werden. An der Eisernen Brücke in Regensburg übersteigt die Donau laut HND voraussichtlich am Mittwoch die Marke von 4,5 Metern (Meldestufe zwei).

Neun Liter Regen pro Stunde im Alpenraum

Im Alpenvorland sind in der Nacht auf Dienstag bis zu neun Liter Regen pro Stunde gefallen. Auch dort ist bis zum Mittwochmorgen weiter mit heftigen Regenfällen zu rechnen.

Zu flächendeckenden Großeinsätzen kam es nach ersten Mitteilungen der Behörden nicht. In mehreren Gemeinden seien aber Keller vollgelaufen oder kleinere Straßen vorübergehend gesperrt gewesen, teilte die Polizei mit. Auch Einschränkungen im Verkehr blieben zunächst weitgehend aus. Im Allgäu ordneten die Behörden den Aufbau einer Hochwasserschutzwand an, daraufhin musste die Bahn zwischen Kempten und Immenstadt eine Bahnstrecke sperren.