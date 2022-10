Internetkriminalität Weitere Anklage wegen Online-Anlagebetrugs in Millionenhöhe

Die Zentralstelle Cybercrime Bayern hat Anklage gegen zwei mutmaßlich führende Mitglieder einer internationalen Bande von Anlagebetrügern erhoben. Den beiden 28-jährigen und 31-jährigen Verdächtigen wird gewerbs- und bandenmäßiger Betrug sowie die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung als Rädelsführer zur Last gelegt, wie die für die Zentralstelle zuständige Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Montag mitteilte. Eine Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts in Nürnberg muss nun entscheiden, ob es zum Prozess kommt.

dpa