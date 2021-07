Anzeige

Natur Weitere Aussichten: Noch mehr Regen Starkregen-Ereignisse nehmen zu. Auch in Ostbayern gibt es Hotspots. Doch nicht alle schimpfen auf diesen nassen Sommer.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Die Aussichten sind weiter wolkig: Für Ostbayern sind neue Regenfälle und auch starke Gewitter angekündigt. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Regensburg.Wechselnd bis stark bewölkt, zeit- und gebietsweise kräftiger, schauerartiger Regen sowie einzelne Gewitter – so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage in Bayern. Wieder einmal. Zwar blieb die Oberpfalz von heftigen Starkregenfällen dieses Jahr noch weitgehend verschont. Doch dieser Sommer, so sagt Hobbymeteorologe Georg Lichtenegger aus Hagelstadt (Lkr. Regensburg), hat schon im Mai und Juni „außergewöhnlich viel Regen geboten“.

### ### ###### ##### ### ###### ## ### ###### ##### #### ############ ### ############ ############ ### ######### ############## ###### #### #####. ########## #### ############## ### ### #### ###### ######## ### ##### ######## ############ ##########, ### #### #### ########## ### ### #### ######## ### ########## ###########, ####### ############. #### #### ##### ### ######## ### ######## #### ######### ### ############### ########### ######## ##### ######. ### „###################“ ####### ## ### ############. ## ## ####### ###### ## ##### ##### ### ### ############. ### #### ## ########### ######### #### ######## #### #############. ## ##### ######## #### ## ####### ### ############.

### ####### ######## ### ############ ## ### #### ## ######, ### ## ### ######### ############ ############ ############ ### ########### #######, ### ###### ###### #########. ###### ##### ### ###### ############## ## ###### ###. „#### ## #### ##### ######### ####### ####### #####, #### #### ### ####### ####### ###########.“ ### ######### ### ###### ## ###### ##### #### ### #################### ## ####### ## ###, ### #### ##### ########## ######### ###### ###, ### ###### ###### ###, #### ## #### ########### ####### ####, ######### ################# ### ###### ########## ## #########.

####### ######### #########

#### #### ###### #################### ## ########### ####### ### ############. ## ##### ########### ################# ############ ### ############# ### ######### ####################### (###) ### ### ######## ############ #### ### ######. ######### ### ############## #### ### #### ###### #### ##### ### ####### ############### ## ###### ###########. ### ## ########## ## ######### #### ## #######. #### ##### ## ## ############### ### ## #################### #### ##### #######. ###,# ### #### ######## ###### ##########, ### ##### ############# ### ####### #### #### ####.

## ######### ########## ### ## ##### ## #################### ### ## ### ##########, ########## ### ##### #### ## ############ #######. ### ##### ###### #### ### ################ ### #### ####. ## ######### #### ### ### ##### ########## ####### #### ########## #####. #### ### ## ### ##### #####- ### #### ####################. ### ##############: ##,# ### #### ######## ###### ##########, ### ###### ### ################ ### #### ####. ########## ####### ### ############, #### ## ######### ##### ### ###### ####### ####.

### ###. ### ########## ##### ### ############ ## ### ### #### ########, ### ########### ### ###### ### ############ ##########. ## ####### ### ## ########## ##### ##########, #### ### ##### ####### ########## ##### ##. ########### ###### ######## ### ######### ############ #### #### #### ### ########## ###### #### ##### ########### ## ###- ### ######### ###########. ##### ########: ### ########### ####### ###### ### #### ###, „### ### #### ######### ########“. #### ######## ########## #### ###### ########### – ##### ####### ### ### #########.

##### ##### #### ######

### ### ####- ### ############### ### ### ##### ###### ####### ### ##### ### ######. #### #### ########### ##### #### ### ##### ######### ######. „#### ###### ### ######## ### ##“, #### ##### ########, ############### #### ########### ############# ## ##########. #### ## ##### ##### ### ##############, #### ## ## ### ######### ###### ###### ## #### ######. #### ##### ## ## ##################. „#### ### ######### ##### ### ##### ### ######“, #### ##. ####### #### #### ######## ################ ######, ### ## ### ### ########## ### ##########. ### ### ######### ####### #### ########## #######, #### ######## ### ########## ############## ###### #####. ###### ## ########## ##### ### #########, ## ### ##### ## ######. #### ##### #### ############# ######### ### #######, ## ########. #### ### ## ##### ## ####. „#### ### ######## ###### #### ####### ##. ### ##### ### ##### #########, #### ##### ######## ### ##### ### #####.“

########## #######

###### #########, ###### ### ############# ###### ### ### ########### #############, ####### ####### ### ##### ####, ### ####### ### ### ####. „### ##### ######## ####### #########.“ ##### ### ##### ### ### ###### ############ ## ### ############ #### ### ######## ### ###########. „### ##### ##### ###### ### #### ############ ### ##### ############, #### ##### ######## ##### ###.“ ### ##### ######### ##### ###### ### ######### ### ##### ##### ########## ##### ### ######### ########. ### ####### ####### ###, #### ## ###### ###### ### #### ############ ####. ### ###### ### #### ### ############ ## ##### ############ #########. „##### ######## ### ### #### ## ###### ###### ###### ########“, ##### #### #########. „### ### ### #### ###### ####### ## ### ######## ########!“ ### ######, ### ## #### ############ ##### ###### ######## #######.

### #### ### ### ################ ###### #### ### ####### ##### #### #########. ## ### #### ### ## ### ######, #### ### #####-##############. „#### ## ##### ##### ########## ####, #### ##### #### ### ##### ##### #######.“