Kriminalität Weiterer Feuerteufel in Haft Polizei nahm am 1. November zwei Verdächtige in Brandstifter-Serie in der Oberpfalz fest. Nun folgt der nächste Schlag.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa

Weiden.Noch ein Feuerteufel in Haft: An Allerheiligen teilte die Polizei mit, dass sie zwei mutmaßliche Brandstifter im Alter von 18 und 19 Jahren aus dem Großraum Weiden in der Oberpfalz festgenommen hat. Nach ihrer Anhörung erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl.

Nun ist Beamten der nächste Schlag gelungen. Wie das Polizeipräsidum Oberpfalz am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wurde am gleichen Tag ein weiterer Verdächtiger festgenommen. Der 19-Jährige aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab wurde am Samstag angehört und nach einem erlassenen Haftbefehl ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt verbracht worden.

Die Polizei geht von einer Brandstifter-Serie aus. Bei insgesamt sechs Bränden kam es zu einem Sachschaden in Höhe von 600 000 Euro. Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen übernommen. (am)