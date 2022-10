Tiere Weiterer Wolfsnachweis im Osten Bayerns

In Bayern gibt es einen weiteren Wolfsnachweis. Im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth hat ein Wolf nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Schafe getötet. Wie das Umwelt-Landesamt am Freitag berichtete, wurden am 12. Oktober drei Tiere gerissen. Ein weiteres Schaf musste aufgrund seiner schweren Verletzungen getötet werden.

dpa