Münchner Flughafen Weiteres Teilstück von „Erdinger Ringschluss“ wird gebaut

In den kommenden drei Jahren soll ein weiteres Teilstück zum besseren Schienenanschluss des Münchner Flughafens gebaut werden. Am Montag starteten offiziell die Arbeiten an der Strecke zwischen dem Airport und Schwaigerloh.

dpa