Coronavirus Weitreichende Beschränkungen in Bayern Am Freitagmittag informierte Söder über weitreichende Ausgangsbeschränkungen ab Samstag. Bei Verstößen drohen hohe Strafen.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder auf der Pressekonferenz in der bayerischen Staatskanzlei zu den Auswirkungen der Coronavirus-Infektionen in Bayern. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Zur Eindämmung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weitreichende Ausgangsbeschränkungen für den ganzen Freistaat angekündigt. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist ab Samstag nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft – dies aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt. Menschenansammlungen seien nicht mehr erlaubt. Die Beschränkungen gelten vorerst für zwei Wochen.

Söder will im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie keine Verzögerungen. „Corona hat unser Land fest im Griff“, sagte er am Freitag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in München. Die Zahlen in Bayern entwickelten sich nicht gut. „Ich und wir können nicht verantworten zu warten.“ Jeder Infizierte, jeder Tote sei einer zu viel.

Corona-Fälle seit Donnerstag um 35 Prozent gestiegen

Die Zahl der Infizierten sei seit Donnerstag um mehr als 35 Prozent bzw. 817 Fälle gestiegen. Die Zahl der Toten sei sogar um 50 Prozent auf 15, sagte Söder. Die Infektionsketten seien praktisch nicht mehr nachvollziehbar. Es seien hohe Wellen an Infektionen zu erwarten, in Deutschland vielleicht im Millionenbereich. „Wir bekommen, wenn wir nicht aufpassen, eine ähnliche Tendenz wie in Italien und Frankreich.“

Wegen der Corona-Krise wollen alle Bundesländer laut Söder ab Mitternacht alle Gastronomiebetriebe schließen. Es werde zunächst für die nächsten 14 Tage nur noch „to go, Drive-in und Lieferungen“ geben, sagte Söder am Freitag in München. „Auch alle anderen Bundesländer wollen das umsetzen.“

„Wir sperren Bayern nicht zu, wir sperren Bayern nicht ein“, sagte der Ministerpräsident weiter. Aber man fahre das öffentliche Leben in Bayern nahezu vollständig herunter. Dies sei nach Meinung aller Experten die einzige Möglichkeit, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Für die Vernünftigen ändere sich nun gar nicht so viel, sagte Söder. Aber für die Unvernünftigen gebe es nun ein genaues Regelwerk.

Polizeistreifen werden für Kontrollen verstärkt

Um zu kontrollieren, ob die Maßnahmen und Beschränkungen in Bayern im Sinne der Allgemeinverfügung auch umgesetzt werden, gibt es Kontrollen seitens der Polizei. „Wir werden die Polizeistreifen weiter verstärken“, sagte Innenminister Joachim Herrmann. „Verstöße können je nach Tatbestand mit bis zu 25000 Euro Bußgeld belegt werden.“

Auch Gesundheitsministerin Melanie Huml bezeichnete die Maßnahmen als notwendig. „Wir müssen alle mithelfen“, sagte sie. „Bleiben Sie gesund und zu Hause“, appellierte sie an die Bevölkerung.

Söde fordert nationalen Kraftakt für Wirtschaft

Ministerpräsident Markus Söder forderte angesichts der Folgen der Ausgangsbeschränkungen für die Wirtschaft einen raschen nationalen Kraftakt, damit die Unternehmen in Deutschland und Bayern durch die Rezession nicht zu Übernahmekandidaten für das Ausland werden. Es sei nötig, jetzt schnell mit großen Summen zu helfen. Schon in seiner Regierungserklärung am Donnerstag hatte Söder ein Bundespaket mit einem Volumen von bis zu 150 Milliarden Euro gefordert. Bayern hat bereits einen eigenen Zehn-Milliarden-Euro-Schutzschirm für Wirtschaft und medizinische Einrichtungen aufgelegt. „Wir sind ständig bereit, nachzujustieren“, sagte Söder. „Da gibt es kein Limit. Wir versuchen, es so gut und stark wie möglich zu machen.“

Bundesweit seien bei Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft jetzt auch unkonventionellen Maßnahmen erforderlich. Er nannte in diesem Zusammenhang die Übernahme von Miet- und Darlehensverpflichtungen, um Firmen liquide zu halten. Die bayerische Staatsregierung werde im Übrigen bei Übernahmeangeboten für Schlüsselbetriebe des Freistaats aus dem Ausland „alle Möglichkeiten des Rechts anwenden, um dies zu untersagen“. Auch ein Erhalt über Beteiligungen des Freistaats sei denkbar. Er warnte vor Folgen für ganz Deutschland. „Denn wenn am Ende dieser Krise steht, dass nahezu die gesamte bayerische und deutsche Wirtschaft in ausländischer Hand ist, wir keine Steuerungsoption mehr haben, dann ist das nicht nur eine medizinische Krise, dann ist das auch eine komplette Änderung der weltwirtschaftlichen Ordnung. Auch dagegen müssen wir uns wappnen.“

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger betonte: „Die große Industrie darf jetzt nicht zusammenbrechen, darf nicht außer Landes gehen, darf nicht aufgekauft werden.“ Bayern dürfe nicht am der Krise feststellen „dass uns vieles nicht mehr gehört, was wir am Ende brauchen“.

Am Donnerstagmorgen hatte Söder bereits eine Regierungserklärung abgegeben und darin mit einer Ausgangssperre gedroht.

Aktuelle Informationen aus Ostbayern zur Coronavirus-Krise lesen Sie in unserem Spezial!