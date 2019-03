Tiere Welpen aus fahrendem Auto geworfen Tierfreunde reagieren entsetzt: In Nürnberg wurde ein besonders krasser Fall bekannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Ein Polizist im Einsatz: In Nürnberg sucht die Polizei nach Zeugen, nachdem ein junger Hund aus einem fahrenden Auto geworfen wurde. Foto: Matthias Hiekel/dpa

Nürnberg.„Unfassbar“ und „wie grausam“: Tierfreunde in den sozialen Netzwerken reagierten am Wochenende entsetzt auf einen Fall aus Nürnberg: Dort wurde am Freitagabend ein Welpe aus einem fahrenden Auto geworfen.

Ein Zeuge hatte den Fall gemeldet, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken der Mittelbayerischen am Sonntag auf Anfrage bestätigte. Er hatte beobachtet, wie der junge Hund im Stadtsüden auf Höhe einer Tankstelle aus einem fahrenden Fahrzeug geworfen wurde. Dass es sich, wie in online-Berichten geschildert, bei dem Fahrzeug um einen Kleinbus handelte, konnte der Sprecher nicht bestätigen. Auch Details zu dem Welpen konnte er am Sonntagmorgen nicht nennen.

Der Hund erlitt bei dem Aufprall Verletzungen an einer Pfote, zitieren Medienberichte eine Helferin vom Nürnberger Tierheim. Der Welpe sei in einer Klinik auf innere Verletzungen untersucht worden, es gehe dem Hund aber „den Umständen entsprechend gut“, wird die Tierschützerin zitiert.

Das Tier ist inzwischen wieder bei seinem Besitzer, so Polizeiangaben. Der Mann hatte bereits nach seinem Hund gesucht und ihn als vermisst gemeldet.

Die Polizei sucht Zeugen. Aktuell laufen Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

