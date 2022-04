Anzeige

Wintersport „Welt“: Hackl wird Rodel-Trainer in Österreich Die deutsche Rodel-Legende Georg Hackl soll Informationen der „Welt“ zufolge als Trainer zum Österreichischen Rodelverband (ÖRV) wechseln. Zuerst hatte die Tageszeitung „Österreich“ berichtet. Hackl arbeitet seit vielen Jahren für den bei Olympia so erfolgreichen deutschen Verband als Techniktrainer und bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass man in Gesprächen sei.

dpa

Mail an die Redaktion Georg Hackl, dreimaliger Rodel-Olympiasieger, gibt eine Pressekonferenz. Foto: Uwe Zucchi/Uwe Zucchi/dpa/Archiv

„Momentan kann ich dazu nichts sagen. Nach Olympischen Spielen ist es aber immer so, dass es mal Angebote gibt und Gespräche geführt werden“, sagte der 55-Jährige aus Berchtesgaden am Dienstag. Den Medienberichten zufolge soll der dreimalige Olympiasieger am Donnerstag offiziell als Teil des Trainerteams in Österreich vorgestellt werden.

Neben den Olympia-Goldmedaillen 1992, 1994 und 1998 sowie zweimal Silber gewann Hackl, „Schorsch“ genannt, zahlreiche WM-Titel und insgesamt 33 Weltcuprennen. Im November 2020 war er in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen worden.