Gesellschaft Welt-Mädchentag: Berger hofft auf mehr Gleichberechtigung

Schauspielerin und Plan-Botschafterin Senta Berger (81, „Unter Verdacht“) wünscht sich mehr Gleichberechtigung für Mädchen und junge Frauen in aller Welt. „Wir brauchen Bildung, wir brauchen Information und wir brauchen die Selbstverständlichkeit der Gleichberechtigung“, sagte Berger in einer Videobotschaft zum Welt-Mädchentag am 11. Oktober. Die Schauspielerin, seit vielen Jahren Botschafterin der Kinderrechtsorganisation Plan International, hatte den Welt-Mädchentag mitinitiiert. In diesem Jahr jährt sich der Welt-Mädchentag zum zehnten Mal.

dpa