Verlosung Welterbesteig: Gewinnen Sie einen Wanderurlaub in der Wachau

Mail an die Redaktion 180 Kilometer ist der Welterbesteig lang. Vom Aussichtsbankerl aus lässt der Blick ins Donautal jeglichen Alltagsstress vergessen. Foto: Robert Herbst

Weitwandern ist eine der gesündesten Sportarten und lässt einen näher zu sich selbst kommen. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension in einem Hotel am Welterbesteig in der Wachau.

Alles unter zwei Tagen Fußmarsch nennen Sie einen Spaziergang? Dann sind Sie in Niederösterreich genau richtig. Durch die wunderschöne und vielseitige Landschaft führen gleich mehrere tolle Fernwanderwege. Auf 180 Kilometern nördlich und südlich der Donau liegt der Welterbesteig Wachau wie ein Band zwischen den 14 Gemeinden des UNESCO-Weltkulturerbes Wachau. Nirgendwo sonst kann die Donau schöner erwandert werden. Vorbei an den Weinreben und durch die Weingärten bekommt der Wanderer ein regelrechtes Gefühl der Leichtigkeit.

Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Erwachsene mit Halbpension in einem Hotel, zentral gelegen am Welterbesteig in der Wachau. Rufen Sie uns bis Sonntag, 17. Juli, unter ✆0137/822703019 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Wandern sowie Ihre Telefonnummer, Ihren Namen und Ihre Adresse (bitte buchstabieren) auf unser Tonband.

Der Welterbesteig Wachau führt auf den schönsten Wanderwegen durch das Donautal. Der Höhenweg zieht sich durch eine der bezauberndsten Flusslandschaften Europas, an 20 Burgen, Ruinen und Schlössern vorbei. Und dann ist da noch der Jauerling, der mit 960 Metern höchste Berg an der Donau. Der Weitwanderweg ist in 14 Etappen unterteilt und kann in beide Richtungen bewandert werden. Durch die Kombination mit dem Weitwanderweg Nibelungengau (110 Kilometer) sowie drei Fährverbindungen ergeben sich mehrere Varianten und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für einen außergewöhnlichen Wanderurlaub.

− swo