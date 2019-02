Gesundheit Weltkrebstag - Huml ruft die Bayern zur Vorsorge auf Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml hat anlässlich des Weltkrebstages an diesem Montag zur Krebsvorsorge aufgerufen.

Mail an die Redaktion Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Foto: Tobias Hase/Archiv

München.„Viele Krebsarten sind heilbar, wenn sie rechtzeitig erkannt werden“, sagte die CSU-Politikerin am Sonntag. Deshalb sollten Vorsorgeuntersuchungen nicht aus Angst vor schlechten Nachrichten gemieden werden.

Das Ministerium veröffentlichte zum Weltkrebstag bayernweite Zahlen: Demnach erkranken jährlich rund 64 000 Menschen neu an Krebs. Davon sind circa 52 Prozent Männer und 48 Prozent Frauen. Rund die Hälfte der Krebspatienten im Freistaat ist 68 Jahre und älter. Die häufigsten Krebsarten bei den Männern sind Prostata-, Darm- und Lungenkrebs. Frauen erkranken am häufigsten an Brust-, Darm- und Lungenkrebs.

Viel Bewegung und gesunde Ernährung könnten das Krankheitsrisiko senken, betonte Huml. „Und ein Verzicht aufs Rauchen.“ Krebs ist in Deutschland die zweithäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen.