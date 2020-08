Anzeige

Notfälle Weltkriegsbombe bei Audi in Ingolstadt entschärft Ein Experte hat eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Firmengelände von Audi in Ingolstadt entschärft.

Ein entschärfte Weltkriegsbombe liegt in einer Baustelle. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild

Ingolstadt.Man habe den 70 Kilogramm schweren Sprengkörper gefahrlos abtransportieren können, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Die Bombe war auf einer Baustelle am Donnerstagmorgen entdeckt worden. Für die Entschärfung wurden Gebäude in einem Umkreis von 300 Metern geräumt, rund 650 Menschen mussten Wohnhäuser und Büros verlassen. Weil in der Nähe des Audi-Geländes Bahngleise verlaufen, wurde der Zugverkehr kurzzeitig eingestellt. Die Auto-Produktion war von der Entschärfung nicht betroffen.