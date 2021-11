Anzeige

Notfälle Weltkriegsbombe in Ansbach teilweise entschärft Die vollständige Entschärfung einer Fliegerbombe in Ansbach verzögert sich.

Mail an die Redaktion Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ansbach.Bis zum Mittag sei es gelungen, den Heckzünder zu entschärfen und den Frontzünder erfolgreich von der Bombe zu trennen, teilte die Stadt Ansbach am Donnerstag mit. Der Frontzünder müsse nun aber vor Ort gesprengt werden. Daher müssten die Maßnahmen zur Sperrung des Gebiets aufrecht erhalten blieben. Rund 2700 Anwohner hatten ihre Häuser verlassen, zudem musste eine unbekannte Zahl von Beschäftigten die umliegenden Büros räumen.

Auch in Mühldorf am Inn sollte am Donnerstag eine Bombe entschärft werden. Die 500-Kilogramm-Bombe war bei Sondierungsarbeiten in einem Neubaugebiet gefunden worden.

