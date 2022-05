Wetter Wenig Sonne und teils Gewitter am Wochenende in Bayern

Das Wetter in Bayern bleibt am Wochenende durchwachsen und kühl. Neben Sonne und Wolken kann es gerade nördlich der Donau zu Schauern und kurzen Gewittern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Auch am Sonntag muss mit Starkregen, kleineren Gewittern und mancherorts auch Hagel gerechnet werden. In den Alpen fällt sogar bis zu fünf Zentimeter Neuschnee.

