Innere Sicherheit Weniger Kriminalität, aber mehr Straftaten im Netz Die Zahl der registrierten Online-Straftaten ist in Bayern deutlich gestiegen.

Mail an die Redaktion Buchstaben und Zahlen leuchten auf einem Bildschirm, auf dem ein Hacker-Programm geöffnet ist. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

München.Im Jahr 2020 zählten die Behörden nach Angaben des bayerischen Innenministeriums ein Fünftel mehr Betrügereien, Beleidigungen oder andere Straftaten im Internet als noch 2019. Allerdings ging die Zahl der Delikte insgesamt zurück. Beispielsweise gab es dem Ministerium zufolge weniger Einbrüche im Freistaat.

Die Kriminalität habe sich „mehr und mehr in den Online-Bereich verlagert“, teilte das Ministerium mit. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will aufgrund dieser Entwicklung die Cyberkriminalität stärker in den Blick nehmen. Bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik am heutigen Montag in München will er darum auch ein neues Spezialfahrzeug der Polizei präsentieren: ein mobiles IT-Forensik-Labor, das nach Angaben des Innenministerium deutschlandweit einmalig ist.

© dpa-infocom, dpa:210307-99-726544/2