Arbeitslosigkeit

Weniger Selbstständige gegen Arbeitslosigkeit versichert

Immer weniger Freiberufler und Selbstständige nutzen die Möglichkeit, sich gegen Arbeitslosigkeit zu versichern. Waren in Deutschland 2013 noch 145 000 Selbstständige versichert, sank deren Zahl bis 2017 um mehr als 40 Prozent auf 81 000. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit Sitz in Nürnberg hervor. Auch die Zahl der Antragsteller ging demnach zurück: 2014 schlossen fast 19 000 Existenzgründer die Versicherung ab, 2017 waren es nur noch weniger als die Hälfte.