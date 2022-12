Soziales Weniger Spenden, mehr Bedarf: Tafeln in schwieriger Lage

Mehr Bedürftige, weniger Lebensmittelspenden: Die Situation der Tafeln in Bayern ist angespannt. Unter anderem der Krieg in der Ukraine führe zu mehr Kundschaft, sagt Peter Zilles, Vorsitzender des Vereins Tafel Bayern mit Sitz in Bayreuth.

dpa