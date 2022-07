Eheschließungen Weniger Trauungen in 2021: Außer in Niederbayern

Im zweiten Pandemie-Jahr haben 2,4 Prozent weniger Menschen in Bayern geheiratet als noch im Jahr 2020. Knapp 60.000 Paare gaben sich 2021 vor einer Standesbeamtin oder einem Standesbeamten im Freistaat das Ja-Wort, wie das Landesamt für Statistik am Montag in Fürth mitteilte. Im Jahr 2019 - also vor der Corona-Pandemie - waren es 68.501; 2020 wurden 61 138 Ehen geschlossen.

dpa