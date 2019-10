Agrar Weniger Wein als 2018 Geringerer Ertrag: Die Weinernte in Bayern ist heuer geringer ausgefallen als im Vorjahr. Grund dafür ist das Wetter.

Mail an die Redaktion Ein Mann schenkt Wein in ein Glas. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Sulzfeld am Main.345000 Hektoliter Wein brachten die Reben voraussichtlich hervor, wie der Fränkische Weinbauverband am Freitag in Sulzfeld bei Kitzingen bekanntgab. Im Rekordjahr 2018 war es eineinhalbmal so viel.

Heuer hat es das Wetter mit den fränkischen Winzern nicht so gut gemeint. Die Weinanbaufläche hat sich zwar kaum verändert, sie beträgt mehr als 6000 Hektar. Aber der Ertrag pro Hektar war geringer. Grund sind laut Weinbauverband Frost- und Hagelschäden sowie Trockenheit und Hitzephasen. „Der Klimawandel wird immer deutlicher spürbar“, sagte Weinbaupräsident Artur Steinmann laut Mitteilung. Für den geringeren Ertrag dürfte laut Verband eine hohe Qualität des 2019er-Jahrgangs teilweise entschädigen.

Die Erntebilanz stellte der Weinbauverband zusammen mit der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau und dem Bezirk Unterfranken vor.

