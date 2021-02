Anzeige

Unterstützung Wenn das Gartenzaun-Gespräch fehlt Die Stadt hat für Senioren während der Corona-Pandemie verschiedene Angebote gegen das Gefühl des Alleinseins.

Manchen älteren Menschen fällt es zunehmend schwer, alltägliche Aufgaben zu bewältigen.

Regensburg.Senioren sind als Haupt-Risikogruppe für eine Covid-Erkrankung während der Pandemie am stärksten von Kontaktbeschränkungen betroffen. Nicht nur die Menschen in den Heimen bekommen deutlich weniger Besuch. Auch bei den älteren Menschen, die im eigenen Haushalt leben, macht sich mehr und mehr ein Gefühl des Alleinseins breit. Und Besuche von Kindern und Enkeln werden weniger. Doch wie kann man sich aus der Einsamkeits-Spirale befreien? Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Folgende hat die Stadt Regensburg für ihre älteren Bürger zu bieten.

Mit Unterstützung ein Experte in Sachen Internet werden

Das Internet ist Neuland? Dann können Senioren unter der Nummer (09 41) 5 07 55 99 anrufen, damit das Team rund um Bodo Schmitz sie mit der Computerwelt vertraut machen kann. Computer und Internet helfen, den Kontakt mit der Außenwelt aufrecht zu erhalten. Die digitale Welt bietet älteren Menschen viele Möglichkeiten, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Sie wollen ihre Liebsten wiedersehen, können dies aber aufgrund der Corona- Situation nicht? Dann wäre Skypen eine ideale Lösung, bei der sie Ihr Gegenüber während des Gesprächs auch sehen können. Man will etwas zu sich nach Hause bestellen? Kein Problem, auch das Surfen im World Wide Web wird zum Kinderspiel. Und statt Briefen gibt es nun E-Mails.

Corona- Hotline: Einfach mal über seine Themen reden!

„Durch das Reden kommen die Leut‘ z’samm“ weiß ein bayerischer Spruch. Was aber tun, wenn gerade das nicht möglich ist, so wie in diesen Tagen, wo das Corona- Virus ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht unmöglich macht? Um der Einsamkeit und Isolation entgegen zu treten, gibt es beim Seniorenamt eine Hotline für Seniorinnen und Senioren. Unter der Nummer (09 41) 5 07 35 41 (Montag bis Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr) haben Mitarbeiter des Seniorenamtes ein offenes Ohr, stehen für Fragen zur Verfügung und haben auch Zeit für ein Gespräch.

Alltagslotsen: Im Alter selbstbestimmt leben

Zur allgemeinen Lebenszufriedenheit von Senioren trägt in hohem Maße ein selbstbestimmtes, möglichst langes Wohnen in den eigenen vier Wänden bei. Manchen älteren Menschen fällt es jedoch zunehmend schwer, alltägliche Aufgaben zu bewältigen oder sie fühlen sich einsam, weil der Kontakt zu anderen Menschen fehlt. Hier zu helfen, ist das Ziel der Alltagslotsen.

Das Angebot umfasst unter anderem: Einkaufshilfe, Besorgungen, Begleitung zu Arztterminen, Begleitung zu Behörden, gemeinsame Spaziergänge, Besuch oder gemeinsame Gespräche. Pflegerische oder hauswirtschaftliche Aufgaben können nicht übernommen werden. Senioren können sich unter der Nummer (09 41) 5 07 35 41 melden.