Umstellung Wenn der Bildschirm schwarz wird Nach und nach wird in der Region das analoge Fernsehen abgeschaltet. Im Raum Regensburg ist es zum Teil diese Nacht so weit.

von Michael Sperger

Mail an die Redaktion Auch die Netzbetreiber schalten jetzt um – von analog auf digital. Foto: Britta Pedersen/dpa

Regensburg.In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag werden in Regensburg und der Region einige Fernseher schwarz, weiße Punkte rieseln über den Bildschirm, wie man es früher bei Gewittern kannte. Viele Radios bleiben stumm. Und bei Manchen blieb das auch heute Morgen noch so.

In dieser Nacht schaltet Vodafone im Raum Regensburg das analoge Fernsehsignal ab. Dazu gehören auch große Teile des Landkreises Regensburg sowie die Städte Cham und Kelheim. Los geht es um Mitternacht (Donnerstag 0 Uhr), in manchen Haushalten kann die Umstellung bis 6 Uhr in der Früh dauern.

Am 4. September zieht die Regensburger Telekommunikationsgesellschaft R-KOM im Regensburger Norden, eine Woche später im Osten, dann im Süden und zum Schluss im Westen nach. Dann ist das analoge Fernsehen in Regensburg Geschichte.

Auf vielen Bildschirmen lief in den vergangenen Tagen zur vollen Stunde am unteren Bildrand ein Warnhinweis durch das Fernsehprogramm: „Abschaltung des analogen TV-Signals“ Viele Menschen sind davon betroffen. So auch Lisa Müller. Sie wohnt im Regensburger Stadtteil Unterisling. Aufwendig hat sie erst vor kurzem ein TV-Kabel in ihr Schlafzimmer verlegt, um dort fernsehen zu können. Im schlimmsten Fall sieht sie dort bald nichts mehr, außer eines schwarzen Bildschirms. Was sie tun muss, um den Worst Case zu verhindern, weiß sie nicht.

Fünf Prozent ignorieren Hinweise

In Deutschland besitzen etwa 96,6 Prozent der Haushalte einen Fernseher. Das geht aus dem Digitalisierungsbericht 2017 der Medienanstalten hervor. 88,6 Prozent der Kabelkunden nutzten bereits 2017 digitales Fernsehen.

Die Umstellung betrifft deshalb wohl etwas unter zehn Prozent der Bevölkerung – und nur Kabelfernseher. Nur, wer keinen DVB-C Receiver besitzt, schaut auf schwarze Bildschirme. Seit 2010 werden die Receiver ohnehin in die Fernseher eingebaut. Wer keinen hat, muss nachrüsten. Einen Receiver gibt es ab etwa 30 Euro zu kaufen. „Erfahrungsgemäß ignoriert nur ein sehr kleiner Teil der Kunden, weniger als fünf Prozent, die Hinweise und verzichtet auf die Signal-Umstellung“, sagt Thomas Sedlmeier von der R-KOM Pressestelle. Dieser Teil sieht dann ab morgen schwarz.

Bisher wurden das digitale und das analoge Fernsehen parallel gesendet. Die Abschaltung der analogen TV- und Radiosender ist in Bayern bis zum 31. Dezember gesetzlich vorgeschrieben. „Zur Sicherung eines ausgewogenen und vielfältigen Programmangebots werden ab dem 1. Januar 2019 Rundfunkprogramme und Telemedien in Kabelanlagen ausschließlich in digitaler Technik verbreitet“, heißt es im Bayerischen Mediengesetz. Als Grund wird genannt, dass die Abschaltung der analogen Technik mehr Platz für das digitale Angebot schaffe. „Das sorgt für mehr Qualität in Bild und Ton“, sagt Sedlmeier. Außerdem stehen mehr Programme zur Verfügung. Das analoge Fernsehen war auf 30 Programmplätze beschränkt. Im digitalen Bereich gibt es 150 oder sogar mehr Sender. Beim Empfang des digitalen Fernsehsignals über Antennen steigt die Anzahl der empfangbaren Programme von derzeit zwölf auf 16 öffentlich-rechtliche Programme.

Lesen Sie auch: Was ändert sich in der TV-Technik? Ein Experte beantwortet die wichtigsten Fragen.

Straubing als Pilotversuch der R-KOM

Die R-KOM hat in Straubing bereits einen Pilotversuch gemacht. Am 17. Juli wurde dort in 3300 Haushalten das analoge Fernsehsignal abgeschaltet. Dabei haben die Verantwortlichen größtenteils gute Erfahrungen gemacht. „Ein paar Leute rufen immer an und beschweren sich, dass sie kein Bild haben“, sagt Sedlmeier. Damit rechne er auch in Regensburg. „Unsere Servicestelle ist vorbereitet und steht telefonisch zur Verfügung.“ Die meisten Kunden haben aber schon vorgesorgt und rechtzeitig auf das digitale Fernsehsignal umgestellt. „Die werden die Umstellung gar nicht mitbekommen“, sagt er.

Das analoge Radiosignal wird parallel zum Fernsehen abgeschaltet. Wer sein Radio oder seine Stereoanlage über das Kabelnetz angeschlossen hat, also kein Antennen- oder Digitalradio besitzt, muss ebenfalls reagieren. Dabei reicht es jedoch, das alte Radio mit einer Antenne auszustatten, um das Radiosignal über UKW aus der Luft abzugreifen. „Die Abschaffung des UKW-Signals ist bis 2025 kein Thema“, sagt Reiner Müller, Bereichsleiter Technik bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Das digitale Radio biete aber mehr Sender. Auch über den Fernseher können die Radioprogramme wiedergegeben werden.

Der Rest der Oberpfalz folgt



Bis Ende des Jahres muss in ganz Bayern das analoge Fernsehsignal abgeschaltet sein. Der Rest der Oberpfalz folgt bei Vodafone bereits schrittweise im November. Zuerst ist am 7. November die Stadt Amberg und die Umgebung dran, am 8. November folgt der Großraum Weiden und den Abschluss macht der Raum Neumarkt am 21. November.

Doch damit sind die Neuerungen in der Fernsehtechnik noch nicht am Ende. Im Frühjahr 2019 soll als nächstes in der Region das Antennenfernsehen auf einen neuen Standard gehoben werden. Bei den beiden Sendeanlagen Hohe Linie (Regensburg) und Hoher Bogen (Neukirchen b. Hl. Blut) soll das bisher genutzte DVB-T durch das neue Signal DVB-T2 HD ersetzt werden. Der Haken: Um DVB-T2 HD empfangen zu können, brauchen Fernsehzuschauer künftig neue Empfangsgeräte.

