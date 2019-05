Wenn Regeln zur Gefahr werden

Je mehr wir uns in Sicherheit wiegen, je mehr Regeln für jede noch so unwahrscheinliche Möglichkeit wir aufstellen, umso unselbstständiger, unfähiger, rücksichtsloser werden wir. Das gilt im Straßenverkehr genauso wie zum Beispiel im Freizeitbereich.

Aus dem groben Missverständnis heraus, wir könnten jegliche Eventualitäten berücksichtigen und Vorsorge dafür treffen, entsteht ein Vorschriftendschungel, der zum einen oftmals zwar unbeabsichtigte, aber dennoch widersinnige Folgen hat, und zum anderen trotzdem sein Ziel verfehlt, für jede denkbare Situation eine passende Regelung anzubieten.

Ein Naturbad oder Badeweiher lebt von dem Charme, nicht exakt nach Menschenbedürfnissen hinbetoniert zu sein.



Gut zu sehen ist das bei der gegenwärtigen Verunsicherung der Kommunen mit ihren Natur- oder Flussbädern, sonstigen Badestellen oder Badeseen. Nachvollziehbar ist durchaus, dass ein Sprungturm Gefahren mit sich bringt. Gut, wenn da jemand aufpasst. Aber generell lebt ein Naturbad oder Badeweiher von dem Charme, nicht exakt nach Menschenbedürfnissen hinbetoniert zu sein. Mit der Folge, dass man eben besser auf sich achten muss. Im Übrigen bieten solche Badestellen gerade auch für Kinder die Gelegenheit, sich auszutoben, ein Stückchen Freiheit zu genießen – und so nebenbei besser schwimmen zu lernen und sich in der Natur zu bewegen. Dass kann ihnen irgendwann auch mal in einer Notsituation das Leben retten. Nur taucht das in keiner Statistik auf.