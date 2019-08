Serie Wenn’s brennt, kommt Karo Bei der Berufsfeuerwehr Regensburg packen auch Frauen an. Romantisch wie in der Serie „Marie fängt Feuer“ ist der Job nicht.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Karolin Moosmann ist eine von zwei Frauen im Ausrückdienst der Berufsfeuerwehr Regensburg. Foto: Tino Lex

Regensburg.Ein bisschen erinnert es an Schullandheim. Vier schmucklose Betten, ein Stuhl, Handtücher. Das Zimmer, in dem Karolin Moosmann, genannt Karo, heute übernachten wird, ist spartanisch eingerichtet. So richtig tief schlafen wird sie hier aber sowieso nicht. Nicht, weil sie nicht kann, sondern weil sie nicht darf. „Ein Feuerwehrmann schläft nicht, er ruht“, sagt sie. Das gilt zumindest dann, wenn er die Nacht in der Wache und damit in Alarmbereitschaft verbringt. Schließlich kann jede Minute das Licht angehen, der Gong ertönen und die Durchsage der Rettungsleitstelle kommen. Ein Brand, ein Unfall oder eine Personenrettung. Jede Notfallsituation ist anders, jeder Einsatz auch. Das ist es auch, warum Karolin ihren Job so liebt.

### ##-####### ### #### ### #### ###### ### ### ############### ########## ### #### ### ###### ## ########### #############. ## ###### ########## ### ### ### #### ######## ########. ###### ###### #,# ####### ####### ### ############ ## ######. „########## ######## ########, #### ### ######## ####### #####“, ####### ######## ### #####, ##### ### ###### ###### ###### ########### ### ###########. ### ######### ######### ### ## ## ##### #####. #### #################### ### ####### #####, ###### ############### ## #### ######## ########### ## ### ## #### ####### ## ######. ### #### ##### ######## ### ##### ########## #### ###### ####, ### ####### ###### #########. ##### #### ##### #### ### ### ############### ####### #### ###### ########- #### ########## ### ########### ########.

############# ### #############

####### ### ### ##### ########### ############ ### ######## #############, ###### ### ###### ### ### ## ######### #####. #### ############# ####### ##### ######## ###### ###, ## ##### ###### ######, #### ### ##### ### ######### ######## ########## ####. ## ######## ############# ######### ########### #### #### ## ### ##### ### ############# #####. ### #### ######### ########## ### ### ##### „##### ##### #####“ ### ############# ## ###. ############ ### ####### ######## ### ### ########### ########## ####, ##### ###### ####### #####, #### ### ## ###### ##### ############ ######### ######. ############# #### #### ##### ############# ## ############ ############### ######### ######. ### ### ############### #### ### ###################### ### ### ######### ########## ####### ######## ##### ######## – ##### ###### #########.

### ### ####### ##### ### ### ########## #### ### #########. ### ### #### ### ####### ######## ## – ### ### ###### ### ###### ######### ###. ### #### ### ### #############, ##### ###### ### #### #### ######### ###. ####### ####### ## ##### ###### ### ### ###############, ### ### ### ######### ###########, ###### ### ######### ### #### ##### #################### ########### ######. ########## ##### ### #### „#############“ ############, #### ### #############. ### ###### #### ### #### #### ##### ####### ########### ### ### ########## ########## ## ######## ########.

„### #### ##### #######“

######### #### ####### ######## ##### ###### ######### ###### ### #### #### ### ## ########. #### ### ######## ###### ##### #################### ########. ##### #### ## ##### ########### ######## ############# ####. ### ######## ######## #### ##### ### ### ########## ### ### ######### ########## ##. ### ####### ####### #### ## ###### ###### ####### ######## #### ### #### ### ########### ##. ## ########## ############, #### ### #########, ######### ### ##### ####### ## ### ############ ##################. „### ############# ### ### #### ##### #######. ## ### ### ###### ##########################“, #### ### ### ### #####, ### ### ### #### ######## #### ## #### ########### ######. ###### #### ########### ###### ### ### #########, ### ### ## ####, ### ### ##-#######, ### ### ##### #### ### ### ######### ### ################# #########, ######### #######.

## ##### ###### #########

### ### ###### ###### ### ############### ############ ######. ### ########## ###### #### ### ############## ## ########## ######### ####. #### ################## ### ############## ####### ############## ######, ### ######## ########## ### #### ############. #### ### ###### ### ############### ######### ##### ##### – ### #### #### #### ### ############ ### ########## ############### ###### #######. ########### ###### ####### ########### ##########, ##### #### #### ###### ####### ########, ### ### ##################### #### ### ### #####- ### ################## ### ##### ########## ############.

## ###### ###### ##### ### ############# #### ######## ####### #### ######## ###### ####. ### ########## ## ### ############ ########, #### ######, ### ## ######## ###### ### ### ################. ########, #### ###, #### ## ###### ### ######, ## #### ##### ###### #### ### ### ##### ######. ## ####### ##### ######### ### ########## – ### ################# ####### ## ###### – #### #### ## ### ################### – ##### ########, ###### ####, ####### #### ### ### ###### ### ### #####, ## #### ## ######## ## ### ############# #### #### ###### ## ### ############# ## #####. ## ##### ###### #### ### ###### #########, ### ######## ################# ######### ### ## ####### #### ####### ### ########## ## ###########. #### ### #### ######## ###### ## #### ########.

#### ## ### ##-##### „##### ##### #####“ #### ## ##### ### ####### #### ############## ######## ### ############## ######### – ####### ### ##### ### ############### – ###########, ### ###### ########## ### ### ######, ## ################### ########### ## ########. ### ### ########## ### ## ### ##### ###########, ### ### ############ ### ###### ###### ## ### ############.

#### ########### ########### ## ######

########### ### ## ###### ### ######### ## ###### ####### #### ##### ####, ########## #### #### ### #### ### ############## #####. ####### #### ## #### ########### ###########, ##### ###### ################# ## ####### ### #### ### ### ###-########## ##### ### ####- ### ## ###################. #### ### ### ########### ########### ####### ## ### ########### ###### ######### ######, #### ### ##### #### ##### ############ ######. ## ### ## #### ##### #############, #### #### ### ########## ################ #### ### ########## ############ ######### #####. ##### ### ### ### ####### ############### #### ########## ### ## ### ############ ###############. #### ## ###### ##### ####### ######## ####, #### ############# ### ############ ### ################ #########, ###### ### ## ##### ##### ########### ######.

#### ####### ######## ######### #### ## ##### ######## ## ##### ############ ######### ## #########, ###### ######## ###### ############ ## ##############, ####### ###. ########## #### ### ############# ##### ### #############, ### ####### ##-#######-####### ### #### ### #### ### ########.

###### ## ##### ##### ###, ### ###### #### ### ##-####### ##### #### ##########. ########, ### ### ## ####### ############# ##### ### #### ##### ################ ### ### ######### #######, ### ### #### ### ####. „### ############# ####### ### ###########, ### #### ### ###### ############.“ ####### #### ## #### ####### ###### ######, ##### ####### ######## ###. ########## ### ### ### ##### ####### ### ####### ############. „### ###### ###### ### ###### ### ######## ### ### ##### ##### ###### ### #####. ### ##### ### ####### #########.“

## ### ###### ########## ########. #### ##### ### ########## #### #### ### ##-####### ## ##### ###### ########. ### ### ####### #### ######.