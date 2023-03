Naturschutz Wer fliegt denn da? - „Hummelhotline“ gibt Antworten

Welche Hummel fliegt denn hier im Garten? Diese Frage klärt auch in diesem Frühling die „Hummelhotline“ des Bund Naturschutz und des Instituts für Biodiversitätsinformation (IfBI). „Ziel des Projektes ist es, mehr über die verschiedenen Hummelarten in Bayern zu erfahren und die Menschen für die Natur vor der Haustür zu begeistern“, teilte Projektleiterin Martina Gehret am Freitag in Nürnberg mit.

dpa