Glaube Wer gehört zur Weihnachtskrippe? Die beiden Bischöfe schreiben über die Vielfalt der Krippen – und wie sie uns ins Zentrum der Weihnachtsbotschaft führen.

Mail an die Redaktion Die überbordende Krippenszene aus dem Schaufenster eines Malergeschäfts in Landshut zeigt, wie sich alle Figuren dem kleinen Retter zuwenden. Foto: Familie Sax

Regensburg.Die Krippe Jesu unter dem Vordach einer verschneiten Almhütte. Ochs und Esel in einem südafrikanischen Kral. Die Heilige Familie inmitten des Gedränges einer süditalienischen Stadt mit ihren Marktbuden und Tavernen. Die Hirten mit den Wollmützen der südamerikanischen Andenbewohner, begleitet von ihren Lamas.

Die Geburt Jesu Christi ist das einzige Ereignis der Weltgeschichte, das, zunächst auf Bildern und Reliefs, seit dem 16. Jahrhundert auch in Form der Weihnachtskrippen, so dargestellt werden kann, als trage es sich hier und jetzt bei uns zu. Die Weihnachtskrippe vor dem Hintergrund der Burg Trausnitz und dem Kirchturm von St. Martin in Landshut. Die Weihnachtskrippe vor dem Hintergrund des Regensburger Domes, der Steinernen Brücke und der Neupfarrkirche.

Das bringt es mit sich, dass über die Heilige Familie, Ochs und Esel, anbetende Engel und herbeigeeilte Hirten, ab dem 6. Januar dann auch die als Könige gekleidete Weisen aus dem Morgenland, noch viele andere Menschen um die Krippe versammelt sind. Oft findet man vor lauter Tieren, Alltagsszenen und weiteren Figuren das Jesus-Kind in der Krippe erst nach längerem Suchen.

Viele Nebenschauplätze

Ganz berühmt für ihre Nebenschauplätze sind die neapolitanischen Krippen, die man zum Beispiel in der Krippenausstellung des Bayerischen Nationalmuseums bestaunen kann. Marktplätze und Gassen mit allem, was man sich in einer lebendigen neapolitanischen Alltagsszene nur vorstellen kann. Auf ihre ganz eigene Art hat die Marktredwitzer Krippentradition die Darstellung des oberfränkischen Alltags, von Mensch und Vieh, in die Weihnachtskrippe integriert.

Die kulturelle Vielfalt der Krippen, die umfassende Fülle des Lebens, in die hinein die Geburt Jesu geschieht, führen uns gerade ins Zentrum der Weihnachtsbotschaft.

Denn solche Krippen helfen uns zwei zentrale Botschaften der Weihnachtsgeschichte zu verstehen und sie helfen uns, angemessen darauf zu reagieren. In Jesus von Nazareth ist Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Ursprung und das Ziel der ganzen Schöpfung, Mensch geworden. Er nimmt Hand und Fuß, Herz und Verstand an, tritt in die Geschichte ein, um Teil der ganzen Menschheitsgeschichte zu werden. In der Menschwerdung Gottes, die mit Tod und Auferstehung Jesu vollendet wird, zeigt uns Gott, dass er alle Menschen liebt und dass er das Heil und die Erlösung aller Menschen will. Die vielen Figuren in den großen Krippen zeigen uns, dass das Weihnachtsgeschehen alle Welt angeht.

Frohbotschaft für alle

Es ist eine Frohbotschaft für alle, für Jung und Alt, Katz und Maus, Arm und Reich. In der Krippe liegt der König der Könige, der Retter der ganzen Welt. So besingt bereits Psalm 72 den erwarteten Messias: „Alle Könige werfen sich vor ihm nieder, es dienen ihm alle Völker. Ja, er befreie den Armen, der um Hilfe schreit, den Elenden und den, der keinen Helfer hat.“ (Ps 72, 11–12)

Ein zweites wird an den Alltagsszenen in den Weihnachtskrippen deutlich. Wenn die Krippe umgeben ist von unserer Welt im Kleinen, von den alpenländischen Hütten, den Dorf- und Bauernszenen oder den Stadtkulissen, dann unterstreicht es die Botschaft, die der schlesische Mystiker und Dichter Angelus Silesius so formuliert hat: „Wäre Christus tausendmal in Betlehem geboren, und nicht in Dir, Du wärest doch verloren!“ Der Christ ist aufgefordert, das Geschenk des Glaubens anzunehmen und so zu einer zweiten Menschwerdung Jesu beizutragen, indem er ihm Hände und Füße leiht und sein Werk der Nächsten- und Gottesliebe in der Welt fortsetzt.

Und zuletzt können wir an der Krippe auch ablesen, wie Menschen auf das Ereignis der Menschwerdung Gottes reagieren: Das Sehen-Wollen, das Hinlaufen der Hirten; das Staunen; das Anbeten. Die Hirten knien, ziehen den Hut, nähern sich scheu und neugierig, andere musizieren und freuen sich. Die Tiere sind friedlich beieinander, kein Schaf muss sich vor den Füchsen fürchten. Es herrscht Friede und Harmonie in der ganzen Schöpfung. Niemand hat mehr Angst, nachdem die Engel das Geschehen gedeutet haben und sagen: „Fürchtet Euch nicht. Heute ist Euch in der Stadt Davids der Retter geboren.“ (Lk 2, 10–11)

Noch etwas lässt sich an überbordenden Krippenszenen, wie z. B. auch im Schaufenster vom Maler Sax in Landshut meist ablesen: Alle Figuren sind auf die Krippe hin orientiert, in der ganz hilflos und klein der Retter der Welt seine Arme ausbreitet und die Herzen aller erobern will. Genau darum geht es beim Wunder von Bethlehem, dass wir uns anrühren und ausrichten lassen von dem Kind in der Krippe.

Die Krippe verbindet weltweit Christinnen und Christen aller Konfessionen, Kulturen und Nationen. So geht von Weihnachten, vom nackten Wunder des Lebens, ein wichtiges Signal für das Leben rund um den Globus aus. Lukas beschreibt das in seinem Evangelium so: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens.“

Vielleicht gelingt es uns, im nächsten Jahr, den Christkindlmarkt auf dem Neupfarrplatz mit einer gemeinsamen Krippe zu bereichern. Gott wird Mensch und macht uns alle damit zu Schwestern und Brüdern. So wünschen wir allen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten und Gottes Segen für das neue Jahr 2020!

Die Autoren:

Prof. Dr. Rudolf Voderholzer ist seit 2013 Bischof von Regensburg. Am Heiligen Abend besucht er verschiedene karitative Einrichtungen. Um 16.30 Uhr eröffnet er mit der traditionellen Regensburger Christkindlandacht das Weihnachtsfest, um 22 Uhr steht er der Christmette im Dom vor, am ersten Weihnachtsfeiertag zelebriert er das Hochamt im Dom und am Nachmittag um 15 Uhr singt er dort mit den Domspatzen die festliche Weihnachtsvesper. Weihnachten im Regensburger Dom lässt kein Herz unberührt, kein Auge trocken.

Regionalbischof Klaus Stiegler feiert sein erstes Weihnachten in Regensburg. Seit diesem Sommer ist er im Kirchenkreis Regensburg. Ihn freut besonders, dass das Wunder von Bethlehem auch in der nach der Sanierung wieder geöffneten Dreieinigkeitskirche gefeiert werden kann. Am 1. Weihnachtstag, im Festgottesdienst um 11 Uhr, wird Stiegler dort zum ersten Mal predigen. Weihnachten ist für ihn die Liebeserklärung Gottes an uns Menschen und das Leben in dieser Welt. Der verheiratete Vater von drei Kindern freut sich natürlich auch auf Weihnachten im Kreise seiner Familie.