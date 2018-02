CSU Wer sitzt an Söders Kabinettstisch? Regierungschef in spe kann bald Kabinett nach seinen Wünschen formen. Der Oberpfälzer Albert Füracker steht hoch im Kurs.

Von Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Der designierte Ministerpräsident Markus Söder steht vor einer Kabinettsbildung,an die sich viele Hoffnungen von Parteifreunden knüpfen. Foto: dpa

Regensburg.Wer steigt auf? Wer stürzt ab? Der bevorstehende Wechsel an der bayerischen Regierungsspitze kann politische Karrieren beflügeln oder abrupt beenden. Denn der Rücktritt von Ministerpräsident Horst Seehofer – an einem noch nicht terminierten Datum irgendwann im März – hat automatisch die Auflösung seines gesamten Kabinetts zur Folge. Sein designierter Nachfolger Markus Söder darf völlig frei bestimmen, wer an seinem Kabinettstisch Platz nimmt und steht damit vor seiner ersten heiklen Mission: Er muss einen Ministerrat ernennen, der Neuanfang und Aufbruch symbolisiert. Schließlich rangieren die Umfragewerte der CSU weiter bei nur 40 Prozent. Er darf sich gleichzeitig im Landtagswahljahr nicht zu viele ambitionierte Parteifreunde zum Feind machen.

Viele Begehrlichkeiten



Söders Tüfteln am neuen Kabinett ähnelt einem Jonglieren mit 17 Bällen. Auf exakt soviele Posten für Minister und Staatssekretäre ist das bayerische Kabinett laut Artikel 43 der bayerischen Verfassung limitiert. Der designierte Ministerpräsident muss dabei den Regionalproporz im Blick behalten: Jeder bayerische Regierungsbezirk will gut vertreten sein. Als Messlatte gilt dabei das Gewicht im noch amtierenden Seehofer-Kabinett. Die Oberpfalz und Niederbayern stellen hier beispielsweise je einen Minister und je einen Staatssekretär. Nicht zu vernachlässigen ist auch die Frauenquote – bisher liegt sie bei 5:13. Eine Zahl, die recht viel Luft nach oben lässt. Amtierende Ministerinnen genießen damit per se höheren Schutz als männliche Kollegen: Nahezu unanfechtbar ist Wirtschaftministerin Ilse Aigner, sie ist Chefin des mächtigen CSU-Bezirksverbandes Oberbayern. Sie stärkt wiederum Umweltministerin Ulrike Scharf den Rücken, der ihre Aufgabe dem Vernehmen nach gut gefällt. Als ungefährdet gelten auch Gesundheitsministerin Melanie Huml – sie macht ihren Job gut – und Europaministerin Beate Merk.

Noch-Finanzminister Söder schweigt bisher selbst eisern, an wie vielen Stellen er nachjustieren wird. Eine Art freiwillige Selbstverpflichtung, solange Seehofer im Amt ist. Auch Kabinettskollegen tappen im Dunkeln. Mindestens neu zu besetzen ist jedenfalls der Posten des Finanzministers. Eine Personalie, die aus Oberpfälzer Sicht besonders spannend ist.

Albert Füracker, ein enger Vertrauter Söders und bisher sein Finanzstaatssekretär, hat gute Chancen, an die Spitze des Ministeriums aufzurücken. Füracker kennt das Haus seit 2013, er ist in den Finanzthemen sattelfest und gilt längst als ministrabel. Der Oberpfälzer CSU-Chef, 2008 erstmals in den Landtag gewählt, ist im Personaltableau seiner Partei eine herausragende Figur. Bestes Indiz: In den aktuellen Kabinetts-Spekulationen wird er für weitere Posten genannt. So etwa auch als potenzieller Staatskanzleichef – er wäre in dieser Funktion die rechte Hand Söders mit vielen Koordinierungsaufgaben. Der 50-Jährige ist zudem als Landwirtschaftsminister im Gespräch, schließlich ist er vom Fach, bewirtschaftete vor seiner politischen Karriere den eigenen Bauernhof in Lupburg (Lkr. Neumarkt). Füracker selbst kommentiert die diversen Szenarien nicht. Das Finanzressort wäre aber sicher seine Wunschlösung. Es zählt zu den Schlüsselministerien. Wenn es so kommt, wäre Füracker nach 1945 der zweite Oberpfälzer in diesem Amt: In den 1970-er Jahren hielt Otto Schedl die Finanzen des Freistaats beisammen.

An Fürackers Kompetenz gibt es quer über alle Lager keine Zweifel. In trockenen Tüchern ist seine Ernennung deshalb nicht. Aus der Oberbayern-Fraktion der CSU kommt aus Proporz-Gründen Gegenwind. Sie pocht darauf, dass der Abgang ihres bisherigen Frontmanns Seehofer ausgeglichen wird. „Es kann nicht so ausgehen, dass Oberbayern einen Ministerpräsidenten verliert und das mit einem Staatssekretärsposten kompensiert wird“, sagt die CSU-Oberbayern-Chefin Ilse Aigner. Das bringt den bisherigen Staatskanzleichef Marcel Huber als Finanzminister ins Gespräch. Auf seinem bisherigen Posten gilt er als Mann auf Abruf. Söder wird in seinem engsten Umfeld ungern auf jemanden setzen wollen, der bereits bei Seehofer diese hohe Vertrauensstellung innehatte – auch wenn es an Hubers Integrität keinen Zweifel gibt. Ambitionen auf das Finanzressort werden auch dem Münchner Landtagsabgeordneten Ernst Weidenbusch nachgesagt. Er habe aber nur Außenseiterchancen – wegen seines manchmal aufbrausenden Temperaments, heißt es in der CSU-Fraktion.

Somit bleibt Huber als potenzieller Füracker-Konkurrent. Er selbst hat das Amt des Finanzministers allerdings für sich selbst nicht reklamiert. Der promovierte Tierarzt und frühere Umweltminister könnte sich wohl auch gut mit dem Landwirtschaftsministerium anfreunden. Die Oberbayern könnten als weitere Södersche Morgengabe zudem das Sozialministerium zugeschlagen bekommen – hier fällt der Name der bisherigen Integrationsbeauftragten Kerstin Schreyer, eine robuste CSU-Frau, die als durchsetzungsstark gilt.

Wackeln Brunner und Müller?

Zwei Ostbayern müssten für dieses Szenario in wenigen Wochen ihre Plätze räumen: Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (63) und Sozialministerin Emilia Müller (66). Söder spielt bei einer möglichen Rochade in die Hände, dass beide am Ende ihrer politischen Karriere stehen. Brunner hat bereits angekündigt, bei der Landtagswahl im Herbst nicht mehr zu kandidieren. Müller hat sich zwar noch nicht öffentlich erklärt – ihr Wiedereinzug in den Landtag ist aber sowieso de facto unmöglich: Als CSU-Direktkandidat in ihrem Heimatlandkreis Schwandorf ist bereits der CSU-Abgeordnete Alexander Flierl nominiert. Auch bei einer Listenkandidatur wäre sie angesichts der aktuellen Umfragewerte chancenlos. Vor einem potenziellen Austausch der Minister müsste Söder dennoch bei den Amtsinhabern ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Brunner legt sich zwar nicht quer, bekennt aber offen: „Ich mache gerne meine Arbeit bis Oktober weiter.“ Auch Müller betont, nicht amtsmüde zu sein, lässt aber Spielraum offen. Die Kabinettsbildung „ist die freie Entscheidung des künftigen Ministerpräsidenten“, sagt sie.

Zwei Ostbayern stehen im Feuer „Seehoferianerin“ Emilia Müller ist seit 2013 Sozialministerin. Es ist nicht ihr erster Posten im bayerischen Kabinett, dem die frühere Europaabgeordnete in wechselnder Besetzung seit 2003 angehört. So war sie unter anderem bereits auch Wirtschafts- und Europaministerin. In den Machtquerelen in der CSU nach dem 38,8-Prozent-Debakel bei der Bundestagswahl stand sie stets treu an der Seite von Noch-Ministerpräsident Horst Seehofer.

„Mr. Landwirtschaft“ Helmut Brunner ist seit 2008 Landwirtschaftsminister. Davor hatte er im Landtag fünf Jahre den Agrarausschusses geleitet. Unter Landwirten hat der 63-Jährige einen guten Ruf. Auch in schwierigen und aufgeheizten Situationen konnte er gut vermitteln. Bei der Landtagswahl 2018 tritt er aus eigenen Stücken nicht mehr an. Sein angekündigter Rückzug könnte dazu führen, dass er bei Söders-Kabinettsbildung ausgetauscht wird.

Söder muss das Gleichgewicht der Mächte im Kabinett sorgsam austarieren. Jeder Austausch von Ministern oder Staatssekretären kann alles durcheinanderwirbeln. Eine Neubesetzung der Ministeriums für Landwirtschaft ist dafür ein gutes Beispiel: Die Niederbayern würden damit ihren einzigen Minister verlieren. Besänftigen ließen sie sich nur, wenn im gleichen Zug ein Anderer aus ihren Reihen zum Ressortchef aufsteigt. Das könnte Bernd Sibler, bisher Staatssekretär im Ministerium für Kultus und Wissenschaft nach oben spülen, obwohl er bisher nicht zu den dominanten Figuren im Kabinett zählt. Denkbar wäre, dass Söder dafür einen Neuzuschnitt des Kabinetts vornimmt, heißt es in der CSU-Fraktion. Der Münchner Ludwig Spaenle bliebe in dieser Variante Kultusminister, Sibler würde Chef eines neuen Wissenschaftsressorts. Einziger Haken: Der große Aufwand wenige Monate vor der Landtagswahl. Das macht es möglich, dass der bei Landwirten hoch anerkannte Brunner doch nicht auf den letzten Metern ausgewechselt wird.

Alles auf Anfang im Herbst

Für Söders erste Kabinettsbildung gilt ohnehin: vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Nach aktuellen Umfragen ist für die CSU bei der Landtagswahl am 14. Oktober der Verlust der absoluten Mehrheit wahrscheinlich. In einem möglichen Sechs-Parteien-Parlament, in das nach heutigem Stand auch AfD und FDP einziehen, wäre Söder an einen Koalitionspartner mit eigenen Ressortwünschen gekettet. Die „Berliner Verhältnisse“ in Bayern, die er oft als Schreckgespenst an die Wand malt, wären Realität. Lebhaft in Erinnerung sind der CSU die Jahre 2008 bis 2013, in der man mit der FDP koalierte. Die damals Acht-Prozent-Partei beanspruchte zwei Ministerposten (Wirtschaft und Wissenschaft) sowie einen Staatssekretärsamt für sich.

Wer im März von Söder ins Kabinett geholt wird, darf sich also nicht zu sicher fühlen. Der Traum vom Mitregieren währt vielleicht nur kurz.

