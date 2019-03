Aktion Wer wird der „Modestar Ostbayern“? Die MZ und die Regensburg Arcaden laden zur Shoppingherrausforderung 2019. Eine prominente Jury bewertet Einkaufsverrückte.

Von Elfi Weiss

Mail an die Redaktion Die Finalistinnen mit ihren Shoppingbegleiterinnen im Vorjahr Foto: Pieknik

Regensburg.Shopping ist Ihre Leidenschaft? Sie können ein Outfit mit 500-Euro-Budget in nur drei Stunden finden? Sie sind stilbewusst und modebegeistert? Falls Sie diese Fragen mit einem „Ja“ beantworten können, sollten Sie jetzt ganz genau weiterlesen.

Am 11. Mai wollen die Mittelbayerische Zeitung und die Regensburg Arcaden wieder den „Modestar Ostbayern“ küren. Gesucht werden shoppingbegeisterte Teilnehmerinnen, die mit ihrer Begleitung und 500 Euro gestelltem Budget ein Outfit – passend zu einem vorgegebenen Motto – finden können. Und Mitmachen kann sich doppelt lohnen: Alle Kandidatinnen dürfen nicht nur ihr geshopptes Outfit im Wert von 500 Euro behalten. Zusätzlich wartet auf die Siegerin noch ein Gutschein für die Regensburg Arcaden – ebenfalls im Wert von 500 Euro.

Motto bleibt geheim

Das Motto, unter dem am 11. Mai ein Outfit gekauft werden muss, bleibt bis zum Shoppingtag geheim. Nach der Verkündung des diesjährigen Mottos geht es zusammen mit Ihrer persönlichen Shoppingbegleitung und dem 500-Euro-Budget los: Drei Stunden haben Sie Zeit, um in den Regensburg Arcaden Ihr passendes Outfit zum Motto zu finden und sich stylen zu lassen. Dabei werden Sie von einem professionellen Video- und Foto-Team begleitet. Nach dem Ablauf der Zeit geht es zur Präsentation auf den Laufsteg, wo Ihr Outfit von einer prominenten Jury bewertet wird. Und vielleicht schnappen ja Sie sich dieses Jahr den Titel „Modestar Ostbayern 2019“ und den 500-Euro-Arcadengutschein.

Alle Infos zur Bewerbung

Sie wollen sich bewerben? Senden Sie uns einfach bis zum 14. April 2019 eine Mail unter Angabe von Ihrem Namen, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum und Beruf an modestar@mittelbayerische.de zu. Außerdem beantworten Sie uns folgende Fragen: Wie würden Sie Ihren Kleidungsstil beschreiben? Wieso möchten Sie Modestar werden? Wer wäre Ihre Shoppingbegleitung? Zusätzlich benötigen wir zwei hochaufgelöste Portraitfotos von Ihnen im Hoch- und Querformat. Nach Ende der Einsendefrist werden unter allen Teilnehmerinnen per Losverfahren acht Kandidatinnen gezogen, die dann zur Onlineabstimmung vorgestellt werden. Die vier Kandidatinnen, die die meisten Stimmen erhalten, dürfen mit ihrer Begleitung am Shoppingtag am 11. Mai in den Regensburg Arcaden teilnehmen.

Bewerben dürfen sich alle Shoppingliebhaberinnen, egal ob alt oder jung. Mindestalter für die Teilnahme ist allerdings 18 Jahre. Weitere Infos und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter: www.mittelbayerische-erlebniswelt.de.

