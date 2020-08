Anzeige

Prozesse Wer zahlt für Schneechaos? Kommunen verklagen Regierung Nach dem Schneechaos Anfang 2019 haben mehrere Kommunen in Oberbayern die Staatsregierung auf Übernahme der vollen Kosten verklagt.

Mail an die Redaktion Schnee liegt auf einem Bushäuschen. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

München.Wie das Verwaltungsgericht in München am Montag bestätigte, gingen dort bislang fünf entsprechende Klagen ein. Demnach fordert die Gemeinde Siegsdorf 118 700 Euro, die Gemeinde Surberg 94 500 Euro, der Markt Mittenwald 74 800 Euro und die Gemeinde Inzell 9900 Euro. Außerdem verlangt der Kreisverband Pfaffenhofen an der Ilm des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) laut Verwaltungsgericht 2400 Euro. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk über die Klage dreier Kommunen berichtet.

Die Gemeinde Siegsdorf beispielsweise hatte laut BR nur einen kleinen Teil der Aufwendungen erstattet bekommen. Siegsdorfs Bürgermeister Thomas Kamm (Unabhängige Wähler) sprach dem Sender gegenüber von einer „gscheitn Watschn“, weil er deutlich mehr finanzielle Zuwendungen aus dem Katastrophenfonds der Staatsregierung erwartet habe.

Der Schnee hatte weite Teile Oberbayerns zu Beginn des vergangenen Jahres ins Chaos gestürzt. Die heftigen Schneefälle brachten Tausende Rettungskräfte und freiwillige Helfer an ihre Belastungsgrenze. Schneebruch und Lawinen bedrohten Straßen, Dörfer waren von der Außenwelt abgeschnitten, Dächer drohten einzustürzen, Züge fielen tagelang aus. In fünf Landkreisen galt teils mehr als eine Woche lang der Katastrophenfall.