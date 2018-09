Fussball Werder-Aufwärtstrend gestoppt: 1:1 gegen Aufsteiger Nürnberg

Werders Yuya Osako (l.) kämpft mit Nürnbergs Enrico Valentini um den Ball. Foto: Carmen Jaspersen

Bremen.Werder Bremen hat einen Heimsieg in der Fußball-Bundesliga in der Nachspielzeit noch verspielt. Die Hanseaten mussten sich gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg am Sonntag mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Nach drei Spielen hat Werder damit fünf Punkte. Maximilian Eggestein hatte die Bremer in der 26. Minute vor 40 700 Zuschauern in Führung geschossen. Virgil Misidjan (90.+2) gelang in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich. Die Franken bleiben mit zwei Punkten in der unteren Tabellenhälfte.