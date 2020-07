Anzeige

Fussball Werder Bremen holt Nürnberger Mittelfeldspieler Erras Mittelfeldspieler Patrick Erras wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten vom 1.

Bremen.FC Nürnberg zu Werder Bremen. Der 25-Jährige soll an der Weser einen Dreijahresvertrag erhalten. Erras kam in der vergangenen Saison 20 Mal für den fränkischen Fußball-Zweitligisten zum Einsatz. Der Defensivspieler wechselt ablösefrei an die Weser und soll dort die Lücke schließen, die durch die Abgänge von Nuri Sahin und Kevin Vogt entstanden ist.