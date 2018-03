Fussball Werder Bremen muss in Augsburg auf Veljkovic verzichten

Mail an die Redaktion Werders Milos Veljkovic geht vom Spielfeld. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv

Bremen.Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) auf Abwehrspieler Milos Veljkovic verzichten. Der serbische Innenverteidiger bekam im Training einen Schlag auf den Fuß und trat am Freitag die Reise nach Augsburg nicht an. „Wir haben gehofft, dass es nicht so schlimm ist, aber es geht leider nicht“, wird Werder-Trainer Florian Kohfeldt auf der Vereinshomepage zitiert. Für Veljkovic dürfte Winter-Neuzugang Sebastian Langkamp in die Startformation der Bremer rücken.