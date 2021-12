Anzeige

Fussball Werder Bremen ohne Nicolai Rapp nach Regensburg Werder Bremen muss im Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg auf Nicolai Rapp verzichten.

Mail an die Redaktion Bremens Nicolai Rapp spielt den Ball. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bremen.Der Mittelfeldspieler hat seine Coronavirus-Infektion zwar überstanden und in dieser Woche auch schon individuell trainiert. Bei der Abschlusseinheit am Donnerstag fehlte Rapp (24) aber. Werder tritt an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Überraschungsdritten der 2. Fußball-Bundesliga an.

